Le Iene, "riaperta l'inchiesta su Pierpaolo Sileri". L'Università di Roma Tor Vergata: "Nessuna incompatibilità"

Riaperta l’indagine amministrativa su Pierpaolo Sileri dopo il servizio de Le Iene. Lo ha annunciato l’inviato del programma di Italia 1, Filippo Roma, su Facebook. La settimana scorsa, infatti, la trasmissione ha mandato in onda un’inchiesta sul sottosegretario alla Salute, chiedendosi “se Sileri avesse o no violato la legge che impedisce a un medico dipendente di un ospedale pubblico di svolgere prestazioni professionali in una clinica privata convenzionata con il sistema sanitario nazionale".

“Ci risultava che tra il marzo del 2018 e il gennaio del 2019, Pierpaolo Sileri, dipendente del Policlinico romano di Tor Vergata e appena eletto senatore, avesse svolto operazioni a Nuova Villa Claudia, una clinica convenzionata con la Regione Lazio”: questa la ricostruzione di Filippo Roma, che poi sottolinea: “Il caso era stato sollevato inizialmente dallo stesso assessore alla Sanità D'Amato e poi ripreso dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Antonello Aurigemma, che sulla questione aveva rivolto un'interrogazione proprio a D'Amato, a cui era seguita una risposta che aveva lasciato tutti sorpresi”. Pare, infatti, che l’assessore avesse escluso “l'incompatibilità di Sileri in virtù di una convenzione di natura didattica tra la clinica Villa Claudia e la scuola di specializzazione del Policlinico di Tor Vergata”. L’inviato de Le Iene ha spiegato che lo stesso Sileri ha fornito loro una versione dei fatti identica, dicendo di aver svolto in quella clinica 54 procedure riassumibili in “attività di insegnamento, tutoraggio e quant'altro”.

“Ma, indagando un po' più a fondo abbiamo scoperto che forse le cose non stanno proprio come ci racconta il sottosegretario. Abbiamo pubblicato un audio esclusivo andato in onda su una radio romana: uno spot in cui Sileri pubblicizza le proprie prestazioni professionali a Villa Claudia - prosegue Roma nel post su Facebook -. E un altro audio esclusivo di una segretaria di Villa Claudia che illustrava il tariffario delle visite di Sileri: '200 la prima visita, 150 la visita di controllo'". Intanto qualcosa sembra essersi mosso, visto che il consigliere regionale Aurigemma ha presentato sulle novità emerse una nuova interrogazione urgente indirizzata al presidente Nicola Zingaretti e all'assessore Alessio D'Amato. “Noi, in attesa della risposta in Consiglio, ci siamo portati un po' avanti con il lavoro e l'assessore lo abbiamo contattato direttamente. Lui ci ha risposto così: 'Abbiamo riaperto l'indagine amministrativa alla luce delle novità emerse’”, ha scritto infine l’inviato. In merito a questo, l'Università di Roma Tor Vergata ha rilasciato un comunicato: "Non risultano a questo Ateneo situazioni di incompatibilità rispetto al suo ruolo accademico ricoperto a "Tor Vergata". Inoltre, nel corso del suo mandato parlamentare, durante il periodo di aspettativa presso l'Ateneo, Sileri ha svolto a titolo gratuito il ruolo di medico presso il Policlinico Tor Vergata fino al momento della carica governativa".

