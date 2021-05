L'aria che tira, dichiarazione d'amore ad Alessia Morani: "La più bella in assoluto". Imbarazzo totale: chi ha perso la testa per lei

17 maggio 2021 a

"Siamo in collegamento con la più bella del parlamento". Viene introdotta in questo modo Alessia Morani da Myrta Merlino, conduttrice de l'Aria che tira, trasmissione in onda su La7. "Non lo dico io Morani, non è un mio complimento" sottolinea la conduttrice "L'ha detto un signore che se ne intende parecchio che è Diego Dalla Palma". "Fatemelo sentire" dice Merlino "Così la lanciamo un po' glamour la Morani oggi". Dunque viene trasmessa una breve clip con le parole di Dalla Palma rivolte alla deputata del Pd: "La più bella in assoluto si chiama Alessia Morani, che è bellissima a mio avviso".

"Hai capito Morani, questa qua è una patente. Diego Dalla Palma è un amico - commenta Myrta Merlin o- e le assicuro che è uno che di bellezza femminile se ne intende". Interviene a quel punto la diretta interessata, visibilmente imbarazzata, ma allo stesso tempo compiaciuta dai complimenti ricevuti: "Beh, io sono molto lusingata. Da sabato ho ricevuto tanti messaggini...". "Pure da Matteo Salvini?" la incalza ironicamente la conduttrice. "No, no" taglia corto la Morani con un sorrisetto. "Assolutamente no!" ci tiene a ribadire la deputata e aggiunge che "tanto siamo femmine Myrta, no? È una cosa che fa piacere, per cui non lo nascondo" commenta.

"Però mi ha anche tanto stupita", prosegue Alessia Morani. "Tra l'altro è stata una cosa del tutto inaspettata. Per cui ne approfitto per ringraziarlo di questo complimento, probabilmente anche immeritato. Per cui..." la Morani lascia la frase in sospeso e aggiunge: "Grazie. Sono imbarazzata". "Torniamo alle cose serie", Myrta Merlino per fermare il momento di imbarazzo della piddina. "Ci siamo prese un momento così, spensierato". Si torna a parlare di politica.

