Alessandra Ghisleri su Forza Italia senza Silvio Berlusconi: "Parabola finita, i Parlamentari verso altri lidi"

Gli italiani alla ricerca di un "meccanico affidabile". Parola di Alessandra Ghisleri che vede come tutt'altro che "fantasticheria da ultras" il sorpasso di Giorgia Meloni su Matteo Salvini. "Se Salvini raccogliesse consensi inferiori al venti per cento sarebbero guai anche per la sua leadership", aggiunge la sondaggista al Fatto Quotidiano, salvo poi aggiungere che l'ipotesi è assolutamente remota. "Salvini è l'inimitabile front man della Lega, l'uomo immagine, il volto e il sarto del partito. Che però al suo interno ha altre energie e certo, se l'insuccesso leghista divenisse marcato, qualcun altro potrebbe proporsi". Stesso discorso per Silvio Berlusconi: "Quando lui lascerà si potrà dire compiuta la parabola di Forza Italia".

Secondo la direttrice di Euromedia Research c'è un dato curioso che caratterizza gli azzurri: "L'elettorato storico resterebbe fedele al principio e al simbolo. Invece è alto il rischio che gli eletti abbiano altre suggestioni, altri orizzonti, altri lidi cui approdare". Per questo lo 'sciogliete le righe' è una eventualità da qualcuno accreditata come certa". Quello che è certo per la Ghisleri è la richiesta da parte degli italiani di politici collaudati. "L'esperienza - è il suo ragionamento - è tornata un valore assoluto. Subentra l’urgenza di trovare meccanici che sappiano dove mettere le mani e i nomi che sbucano per Milano, Roma e Napoli, cioè politici attempati e navigati".

Una necessità che investe anche la forza politica più alternativa come il Movimento 5 Stelle. Proprio i grillini si trovano ad arrancare in una fase che per l'esperta è di stallo: "Vivono la stagione della stanchezza, ma hanno un proprio elettorato fedele. Nella forchetta che va dal 16 al 18 per cento loro si trovano sempre. Sono lì e credo che lì resteranno". Va peggio a Matteo Renzi, la sua Italia Viva non ha alcuna intenzione di decollare: "Ad oggi, stando a quel che rileviamo, gli italiani non rivogliono l'ex premier". Ma mai dire mai.

