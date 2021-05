Alessandra Ghisleri smorza il sondaggio-Mentana: "Meloni supera Pd e punta Salvini? Occhio ai margini di errore"

18 maggio 2021 a

Ha destato un certo scalpore il sondaggio Swg mostrato da Enrico Mentana durante il Tg di La7 di lunedì 17 maggio. Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia ha superato per la prima volta il Pd, portandosi a meno di due punti di distacco dalla Lega: il centrodestra ha così il predominio politico, ma al suo interno sta per aprirsi una clamorosa partita per la guida della coalizione, con il primato di Matteo Salvini che adesso sembra vacillare. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira, Alessandra Ghisleri però ha tirato il freno ai sondaggi.

“Noi non abbiamo ancora rilevato questo sorpasso - ha dichiarato la direttrice di Euromedia Research - però bisogna tenere in considerazione che questi sondaggi hanno un margine di errore del 3 per cento, quindi all’interno di 3-4 punti abbiamo quattro partiti che potrebbero anche sovrapporre i propri voti”. Ed è qui che entra in gioco Mario Draghi, che secondo la Ghisleri fa da “ombrello” che “protegge” tutti i partiti di governo, che potranno fare davvero la differenza “quando arriveranno i soldi dell’Europa”. Con il semestre bianco, però, “Draghi avrà mano libera e potrà essere ancora più importante la sua opera in solitaria”.

A proposito del Quirinale, la Ghisleri si è soffermata anche sulla popolarità di Sergio Mattarella: “Gode di una fiducia molto buona, vicina al 60 per cento, è una figura rassicurante. Quando ho iniziato a fare questo lavoro ed ero una semplice ricercatrice i dati dei Presidenti della Repubblica erano molto più alti, forse perché erano anche più distanti dalla gente. Adesso invece si avvicinano di più”.

