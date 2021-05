Silvio Berlusconi, i pm del Ruby Ter: "Seriamente malato, patologia severa"

19 maggio 2021 a

“Noi crediamo assolutamente che Silvio Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa, questo dicono i certificati medici e le consulenze”. Così il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano si è espressa nel processo milanese sul caso Ruby Ter: la richiesta è che la posizione dell’ex presidente del Consiglio venga stralciata “temporaneamente” da quella degli altri imputati. Richiesta a cui si è associata la difesa del leader di Forza Italia.

Come riportato dall’Ansa, il legale Federico Cecconi ha sottolineato che per il Cav è necessario un periodo di “riposo assoluto” con tanto di struttura “domestica-ospedaliera” che è stata allestita appositamente ad Arcore. Ora spetta ai giudici decidere sulla richiesta della Procura, avallata anche dalla difesa di Berlusconi. Il quale continua a preoccupare per le sue condizioni di salute dopo che è stato dimesso sabato scorso dall’ospedale San Raffaele di Milano. I suoi legali avevano già depositato una nuova istanza di legittimo impedimento a partecipare al processo Ruby Ter, nel quale il Cav è imputato insieme ad altre 28 persone.

Molte delle quali, secondo l’accusa, avrebbero dichiarato il falso negli altri processi sul caso Ruby perché pagate proprio dall’ex presidente del Consiglio. Nella scorsa udienza del 28 aprile, il collegio aveva deciso di sospendere il processo, “con anche la sospensione dei termini di prescrizione”, fino alla data delle dimissioni del leader di Forza Italia, ricoverato per complicazioni legate al Covid.

