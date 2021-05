Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin citata in Parlamento: "La sua malattia invisibile", una battaglia durissima

25 maggio 2021 a

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin. La giovane modella è stata citata in Parlamento dall’onorevole grillina Lucia Scanu. Ovviamente la vittoria della rock band italiana all’Eurovision Song Contest 2021 e la polemica montata dalla Francia sul cocaina-gate proprio contro Damiano, ma si tratta di questioni più serie. Giorgia Soleri porta avanti da tempo sui social una campagna di sensibilizzazione sulla malattia di cui soffre, la vulvodinia.

A riguardo è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia da parte del sistema sanitario nazionale e dello Stato. “È un primo, piccolo passo ma è un passo - ha commentato la modella in un post su Instagram - e chi, come me, vive nell’indifferenza e nell’abbandono sociale a cui ti condannano le malattie invisibili, conosce bene la difficoltà e il potere di questo passo. Nonostante il video inizi con le parole dell’onorevole Lucia Scanu ‘vorrei ringraziare a nome di tutte le donne la giovane modella Giorgia Soleri per aver raccontato la sua testimonianza’ so di dover essere io a ringraziare”.

La fidanzata di Damiano David ha citato chi si occupa di fare divulgazione su tale malattia e ha ringraziato “tutte le persone che hanno deciso di raccontare la propria esperienza con la vulvodinia e di fare del proprio dolore un punto di partenza per aiutare gli altri, dandosi e spendendosi senza ricevere nulla in cambio. Senza di voi non avrei una diagnosi”.

