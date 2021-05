Francesca Pascale, "ecco il mio nuovo tatuaggio": la sfida e un pesantissimo messaggio politico

25 maggio 2021 a

Francesca Pascale è ormai super impegnata dal punto di vista politico e soprattutto sociale. In particolare non passa giorno in cui non porta avanti la battaglia a favore del ddl Zan: l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi si è anche scontrata in diverse occasioni con esponenti di Forza Italia. Inoltre negli ultimi giorni ha condiviso sui social un repentino cambio di look, decisamente lontano da quello sfoggiato fino a qualche tempo fa. L’attivista Lgbt ha messo in bella mostra i suoi tatuaggi, tra cui ne spunta uno che ritrae il simbolo della pace arcobaleno in omaggio al ddl Zan.

“Ogni segno un disegno”, è la didascalia scelta dalla Pascale, che per il momento ha messo a parte i classici tailleur per dare spazio a un look più trasgressivo: via anche i lunghi capelli biondi, rimpiazzati da un taglio corto e ribelle, in linea con il personaggio che si è mostrato pubblicamente negli ultimi tempi. Ormai remoti, invece, quelli in cui sul polso appariva la scritta “Silvio”. Ma ormai siamo dinanzi a una nuova Pasquale, così come nuove sono le sue battaglie politiche.

Recentemente si è scontrata anche contro Antonio Tajani, che sulla famiglia aveva dichiarato che “per noi è il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste”. “Ecco perché non voto più Forza Italia”, aveva commentato la Pascale, che poi ha avuto una discussione anche con un senatore azzurro, Lucio Malan, sul ddl Zan.

