Otto e mezzo, Formigli spiazza tutti: la frase sull'apologia di fascismo

"Chi è il garante della democrazia? E bisogna essere tolleranti con gli intolleranti?", domanda Lilli Gruber ai suoi ospiti a Otto e mezzo su La7. In studio si parla del caso Alternative fur Deutschland, definito partito "estremista" secondo un dossier dei servizi segreti e per questo addirittura a rischio bando nonostante sia in testa negli ultimi sondaggi.

Non si poteva ancora sapere, peraltro, che di lì a poche ore il candidato cancelliere della CdU Friedrich Merz non avrebbe trovato la maggioranza in Parlamento alla prima votazione, generando un nuovo caos politico con AfD a chiedere nuove elezioni.