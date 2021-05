PiazzaPulita, Piero Amara: "Ho delle registrazioni di alcune delle persone che fanno parte della Loggia Ungheria"

28 maggio 2021 a

"Escono questi nomi in fieri, lei ha dei riscontri di quello che sta dicendo? Oltre a dire chi c'era eccetera lei aveva delle registrazioni audio? Dei video? Oppure Storari le chiese di procurarsele in qualche modo?": Corrado Formigli intervista in esclusiva a PiazzaPulita su La7, Piero Amara, l’avvocato che davanti ai magistrati di Milano ha parlato dell’esistenza della presunta loggia Ungheria e i cui verbali sono stati poi consegnati, in copia word, dal pm milanese Paolo Storari all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo. Amara risponde: “Mi sono posto il problema dell’esigenza di riscontri. Almeno per un certo periodo è stato facile per me acquisire registrazioni tra i soggetti coinvolti, alcuni dei quali oggi dicono che non mi conoscono". Quindi conferma: "Ho quindi registrato alcune di queste persone che fanno parte della loggia Ungheria”.

"Per fortuna mia ho cercato, dopo aver reso queste dichiarazioni, di ricostruire attraverso colloqui e registrazioni dei fatti a mia tutela", sottolinea Amara. "Io ho registrato alcune di queste persone che fanno parte dell’associazione Ungheria". "Nel momento in cui io ho cominciato a rendere quelle dichiarazioni e anche ad affidarmi al dottor Storari, il quale a mio avviso in questa vicenda pecca solo di una ingenuità cosmica rispetto a quello che è successo, per non qualificarlo altrimenti", specifica l'avvocato, "sono io che mi sono posto il problema che domani c’è un’esigenza di riscontri".

Poi, parlando della consegna dei verbali dal pm di Milano Storari a Davigo, Amara dice: "Se lo avesse fatto un avvocato sarebbe in carcere probabilmente". "Conoscendo Storari, che è una persona certamente perbene, io penso che ne avrà parlato con il dottore Davigo... questo avviene nell’aprile nel 2020, quindi siamo in piena segretezza istruttoria. Era stato stabilito un percorso che prevedeva ancora diversi interrogatori", conclude l'avvocato.

