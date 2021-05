Massimo Galli “la dignità di ammettere i suoi errori”: Nicola Porro e il destino dei televirologi, “quando spariranno”

29 maggio 2021 a

“Finalmente: anche Galli ammette i suoi errori. Una piccola vittoria per i pochi, come noi, che hanno sempre difeso la libertà dei profeti del lockdown”. Così Nicola Porro ha introdotto sui social un articolo pubblicato sul suo sito in cui si “esulta” per la capitolazione di Massimo Galli, che è tornato in televisione e si è arreso all’evidenza dei dati, dopo aver fallito le previsioni catastrofiche post-riaperture del 26 aprile, che a suo dire rappresentavano un “rischio calcolato male” dal governo presieduto da Mario Draghi.

In collegamento con Agorà su Rai3, il professore dell’ospedale Sacco di Milano ha spiegato che “quando il 26 aprile si sono aperte molte danze la situazione non faceva presagire che le cose sarebbero andate così bene, invece i conti si sono rivelati più favorevoli. C’era il 10% di probabilità che le cose andassero bene e invece, devo dire, è accaduto”. “Non ci capisce da dove abbia tirato fuori la percentuale, ma meglio tardi che mai - si legge sul sito di Nicola Porro - la sensazione è che lui, come altri, si sia reso conto di aver clamorosamente toppato le previsioni. E che, pertanto, cerchi di salvare un po’ capra e cavoli: l’incontrovertibile realtà dei fatti, ma anche la faccia”.

Inoltre il sito di Nicola Porro ha riconosciuto a Galli di aver avuto “la dignità di fare una piccola marcia indietro” rispetto ad altri colleghi: “Forse il luminare inizia a rassegnarsi alla drammatica eventualità che - ce lo auguriamo tutti, soprattutto per la salute delle persone - attende dietro l’angolo i televirologi: se il virus si ritira, loro spariranno dai radar”.

