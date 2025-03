Come andata davvero tra Romano Prodi e Lavinia Orefici? Sabato il Professore ha affrontato in malo modo la giornalista di Quarta Repubblica, il talk di Rete 4 condotto da Nicola Porro, colpevole di avergli fatto una domanda su Ventotene. Lunedì sera Porro mostra le immagini di quei pochi secondi di intervista e il "Var" sembra inchiodare senza appello l'ex premier. In studio c'è la stessa inviata, che ricostruisce quanto accaduto: "Fanno le domande, lui risponde cortesemente a tutti. Quindi tocca a me, faccio la mia domanda, chiedendo 'scusi posso?. Leggo un passaggio sul Manifesto di Ventotene, tema di attualità di cui si parlava da giorni. E chiedo 'cosa ne pensa' e 'se condivide'. 'Cosa ne pensa' e 'Se condivide'. La risposta è stata subito aggressiva, è cambiato il tono della conversazione. E quando io ho sottolineato 'è un passaggio del Manifesto', si è avvicinato tirandomi una ciocca di capelli. Non voglio fare la vittima, però la tirata di capelli è stata come un professore che tira le orecchie a un somaro".

"No ma qua non stiamo facendo piagnistei, non stiamo parlando di violenza o di altro - la interrompe subito Porro, puntualizzando -. Però la cosa che a me secca ed è il motivo per la quale ne stiamo parlando oggi è che lui in una dichiarazione ha detto 'Ti ho toccato la spalla'. Non è vero".

