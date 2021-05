Otto e Mezzo, Antonio Padellaro contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini: "Non sono premi Nobel della Medicina"

29 maggio 2021 a

Si parla del primo vero ponte post pandemia e delle zone bianche a Otto e Mezzo, nello studio di Lilli Gruber. Con l'ingresso di tre regioni nella fascia a minor rischio e i dati sul Covid in costante calo, l'Italia sembra tornare a una maggiore libertà. "Va bene purché non ci si dimentichi che il virus esiste ancora e che bisogna continuare a rispettare le misure di sicurezza", ha detto la responsabile Salute del Pd Sandra Zampa in collegamento, riferendosi al distanziamento sociale e alla mascherina.

Nello studio del talk, inoltre, si è parlato dell'ultima proposta del Cts, quella di indossare la mascherina al ristorante anche mentre si è seduti a tavola e si aspetta la portata. Una proposta bollata da Giorgia Meloni come "ridicola e senza alcun fondamento". Della stessa opinione il leader della Lega Matteo Salvini. A tal proposito, l'altro ospite della Gruber, Antonio Padellaro, ha affermato: "Il Paese vuole indicazioni vere e precise e sostegno reale, non quello che dicono Meloni e Salvini. Loro non sono premi Nobel della Medicina. Dobbiamo concentrarci su come far riprendere il Paese".

Padellaro, poi, ha anche invitato a non "gettare la croce addosso al governo Conte". Anzi, secondo la firma del Fatto Quotidiano, bisognerebbe ringraziarlo per ciò che ha fatto: "Io sono grato perché quel famoso 9 marzo ha proclamato il lockdown. Decisione di cui sono riconoscente come cittadino. Bisognava avere nervi saldi ed essere consapevoli delle scelte che si stavano facendo".

