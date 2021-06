L'aria che tira, Maria Elena Boschi e lo sfregio a Giorgia Meloni: "Perché non la voglio premier e che fine farà". Sicura di quel che dice?

01 giugno 2021 a

a

a

Maria Elena Boschi è stata ospite di Myrta Merlino nella puntata de L’aria che tira di martedì primo giugno. Tra i tanti argomenti toccati, anche quello riguardante Giorgia Meloni, la politica donna più influente del momento, con buona pace proprio della renziana, che fino a qualche anno fa sembrava poter fare una carriera importante. E invece le stimmate da leader ce le ha proprio Meloni, la cui ascesa con Fratelli d’Italia sta dando fastidio a più di qualcuno.

"Non può essere comunista una così", "le nuove labbra...": questa Boschi? Non proprio: la foto che scatena il caos | Guarda

“Se Giorgia diventasse la prima donna presidente del Consiglio non sarei contenta perché siamo avversarie politiche”, ha ammesso Boschi che poi ha aggiunto: “Preferisco che non ci sia un premier sovranista, che guida un partito che ci avrebbe negato i fondi del Recovery Fund. Non chiedo sconti e non faccio sconti come donna, credo che sia giusto che uomini e donne competano sulla stessa linea”. Tra l’altro secondo la deputata renziana i sondaggi che proiettano Fdi a ridotto della Lega non sono del tutto corrispondenti alla realtà: “Il consenso per Meloni si sgonfierà, guardo sempre con molta prudenza i sondaggi, rappresentano solo un quarto degli italiani”.

“Quanto vale quell'intervista dalla Toffanin”. Giorgia Meloni, una mossa spacca-sondaggi? Gira una voce su Salvini…

Non ha torto a riguardo, negli ultimi vent’anni si fa fatica a trovare rilevazioni che si siano poi confermate alle elezioni politiche, però di certo sono indicativi del gradimento sempre crescente che gli italiani stanno maturando nei confronti della leader di Fdi: “I sondaggi sono da prendere con le pinze - ha ribadito Boschi - ma questa forte crescita di Fratelli d’Italia deriva dal fatto che sono l’unico partito di opposizione. Questo consenso si sgonfierà da qui al 2023”.

"Chi comanda tra Salvini e Meloni, mia cara?". Myrta Merlino incalza la Maglie, la risposta che non ti aspetti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.