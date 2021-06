Morte principe Amedeo di Savoia, la profezia di Padre Pio sulla monarchia: clamoroso, ecco cosa ci aspetta

02 giugno 2021 a

a

a

Il principe Amedeo di Savoia, duca D'Aosta, è morto a 77 anni. Figlio di Aimone già re di Croazia e Irene di Grecia, "parente serpente" del cugino Vittorio Emanuele e zio suo malgrado di Emanuele Filiberto, ricorda Il Foglio, era amato dalla Regina Elisabetta d'Inghilterra e dal principe Filippo che era pure cugino di sua madre. Lui sarebbe stato il prediletto dalle corone europee se in Italia fosse tornata la monarchia. E anche i monarchici italiani nel 2006 votarono Amedeo, nella postuma Consulta dei Senatori del Regno, quale Capo della Real Casa Savoia e legittimo pretendente al trono.

Anche l'Italia ha il suo lutto reale: morto Amedeo d'Aosta, il "nemico" di Vittorio Emanuele e Filiberto. La beffa del destino

Gli Aosta al trono non hanno mai rinunciato, e Padre Pio profetizzò la caduta dei Savoia ma anche il ritorno della monarchia sotto quest' altro ramo. Un ramo che vanta un Amedeo, lo zio del principe appena morto, eroe dell'Amba Alagi, cui gli inglesi resero gli onori militari ma che poi lasciarono morire in un campo di concentramento nel 1942.

Video su questo argomento Zaia a valanga contro Draghi: "Così non va, fa tutto da solo". Morto il Principe Amedeo D'Aosta, il re che non abbiamo avuto: su LiberoTg

Oggi 2 giugno si celebra la vittoria della repubblica sulla monarchia con il referendum del '46. I quotidiani registrano l'addio all'altro principe, quello che rimase monarchico, che e fu internato subito dopo la nascita con la famiglia in un campo tedesco. Ecco, "chi ripensa agli Aosta pensa all'Amba Alagi, alla spedizione al Polo Nord del duca degli Abruzzi, alla terza armata di (quell')Emanuele Filiberto. Non al re sciaboletta, alle leggi razziali o alla fuga di Brindisi", scrive il Foglio.

"Così ha cancellato Camilla con una sola mossa". Kate Middleton umilia la moglie di Carlo: il documento

E chissà se un giorno quella profezia, per molti auspicabile per molti altri respingente, di Padre Pio finisca per avverarsi. Ma forse non bisognerebbe dirlo proprio oggi che si celebra l'anniversario della Repubblica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.