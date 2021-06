Roberto Speranza pizzicato così: "Salve, volevo prenotare un tavolo...", umiliazione totale per mister chiusure

03 giugno 2021 a

Si torna a parlare di Roberto Speranza. Della sua ossessione per le chiusure. Ossessione che nelle ultime ora ha scritto uno dei capitoli più grotteschi da che coronavirus fu. Infatti, il ministro della Salute ha voluto mantenere un limite di massimo 4 persone per tavolo al ristorante, anche in zona bianca. Misura oggettivamente delirante che ha scatenato non solo i ristoratori, ma anche la politica e la maggioranza.

In molti, infatti, hanno chiesto di rivedere, e subito, la misura. Infatti per la giornata di oggi, giovedì 3 giugno, è stato convocato un tavolo di governo in cui, di fatto, Speranza verrà sconfessato e la misura rivista. Tra i primi a criticarla, Maria Stella Gelmini per Forza Italia e Pier Paolo Sileri, il sottosegretario alla Salute grillino.

E di questa "rivolta contro Speranza" se ne parla anche sulla prima pagina del Tempo di oggi, il tema infatti occupa la foto-notizia centrale, quella dedicata alla satira di Osho. Titolo: "A tavola massimo in 4. Rivolta contro Speranza". Dunque, ecco la foto del ministro al cellulare, occhio un poco perplesso. Strepitoso il virgolettato che Osho gli attribuisce: "Salve, volevo prenotare un tavolo per la cena degli iscritti ad Articolo 1... Sì sì, un tavolo da quattro ci basta", conclude Osho. Uno strepitoso sfottò, che umiliazione per Speranza.

