L'aria che tira, hai capito Augusto Minzolini? La bella vita: ecco da dove si collega, come rosica Myrta Merlino

"Devo farti la partaccia! Dovevi stare qua seduto di fronte a me invece sei a Minorca". Esordisce così Myrta Merlino nel collegamento con Augusto Minzolini a L'aria che tira, su La7, nella puntata del 3 giugno. "Si sto un po' fuori vah", risponde il giornalista ed ex senatore di Forza Italia. "Sto a Minorca per riflettere un po' sul Paese. Sembra che non abbiamo altro su cui discutere. Prima era il coprifuoco ora i numeri al tavolo. Il vertice di stasera lascia perplessi", osserva Minzolini. "Noi abbiamo bisogno di fiducia, dobbiamo ripartire, come ha detto il presidente della Repubblica ma andare a fare queste discussioni sul posto in più a tavola sembra una parodia". I problemi invece "sono altri", conclude il giornalista, E continuare a fare il processo su questa o quella piccola questione fa ridere".

La regola delle quattro persone a tavola al ristorante anche in zona bianca continua a far discutere. La regola verrà ritrattata oggi 3 giugno in un tavolo tecnico fra Governo e Regioni, le quali la giudicano troppo restrittiva. Favorevole a un ampliamento del numero dei commensali a tavola il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che spera venga rivisto il limite di posti "perché è chiaramente molto restrittivo". "Io - afferma - sono tra quelli che era per l'aumento dei posti a tavola, francamente li aumenterei a 8-10, e poi liberalizzerei dai primi di luglio, quando dovremmo avere oltre 30 milioni di persone con la prima dose del vaccino fatta".

Ma all'ordine del giorno restano, per la zona bianca, altre questioni da risolvere: "adesso bisogna affrontare il tema delle discoteche", annuncia il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, per il quale in questi luoghi bisogna annullare il divieto di distanziamento, tracciare chi entra e concedere "la possibilità di ballare". Il pacchetto di nuove indicazioni arriva, parallelamente, nel primo giorno della campagna vaccinale di massa, estesa a tutta la popolazione fino ai 12enni, per i quali si potrà ora già prenotare l'iniezione dal pediatra o negli hub. Partono anche le quasi mille aziende che avevano chiesto di poter gestire le somministrazioni per i propri dipendenti.

