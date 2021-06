Non è l'arena, Massimo Giletti raddoppia: prima serata al giovedì, la svolta di Urbano Cairo

05 giugno 2021 a

Non una ma ben due serate: Massimo Giletti sarà su La7 anche di giovedì. Questa l'indiscrezione rilanciata da TvBlog e apparsa sulle riviste televisive che vede uno sdoppio di Non è l'Arena. Il programma domenicale si aggiungerà a un approfondimento dedicato ad un reportage sulla mafia dal titolo "Abbattiamoli", che verrà trasmesso nella medesima fascia oraria ma in un diverso giorno. In particolare il conduttore ripercorrerà la trattativa tra lo Stato e la mafia e l'uccisione dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ad arricchire il tutto numerose testimonianze. Quella di Giletti non è una battaglia nuova. Da tempo sotto scorta il conduttore ha ricevuto minacce da ogni dove e sulle colonne del Corriere della Sera ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Sono stato lasciato solo da tanti colleghi - ha affermato -. Se questa battaglia contro i boss, nel periodo del Covid, l’avessimo fatta in tanti non sarei entrato nel mirino di Cosa nostra".

Ed è proprio questa sua tenacia che ha reso Non è l'Arena un programma di grande successo. Dopo la chiusura su Rai1, la trasmissione ha trovato spazio su La7 dove il conduttore si dice più contento che mai: "Chi fa numeri importanti è oggetto di attenzioni. Ma io scelgo sempre con il cuore. Non potrò mai dimenticare che il giorno in cui stavo seppellendo mio padre, nel gennaio 2020, mi sono sentito abbracciare alle spalle. Mi sono girato e c’era il mio editore, Urbano Cairo".

Proprio in questi giorni si erano susseguiti vari rumors sul possibile ritorno di Giletti alle proprie origini. Indiscrezioni riportate da TvBlog hanno definito "insistenti" le voci che vedrebbero Giletti a un passo dal ritorno in Rai. Nello specifico sarebbe Rai 2 pronta ad accoglierlo. Vista la difficoltà della seconda rete della televisione pubblica nel trovare una trasmissione di successo, Giletti potrebbe essere il conduttore perfetto.

