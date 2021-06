Generale Figliuolo ricoverato: ridotto così dal vaccino, prima pagina di Marco Travaglio

10 giugno 2021 a

Il Fatto Quotidiano continua ad andare in direzione ostinata e contraria al generale Francesco Paolo Figliuolo. Le “vedove” di Giuseppe Conte e Domenico Arcuri proprio non riescono ad arrendersi all’evidenza che la gestione della pandemia e della campagna di vaccinazione hanno fatto un salto di qualità con il nuovo governo presieduto da Mario Draghi e con il cambio di commissario straordinario. Il giornale diretto da Marco Travaglio nell’edizione odierna getta ombre sull’Open Day in cui è stato somministrato AstraZeneca anche ai giovani.

E soprattutto massacra Figliuolo, ritratto in un letto di ospedale con il termometro in bocca. “‘Stop AZ ai giovani’ e chi l’ha già avuto? - titola il Fatto Quotidiano - pasticcio Open Day, il Cts contraddice Figliuolo e Regioni. Locatelli: ‘Attenti agli effetti avversi’. Le Regioni in ordine sparso, 1.4 milioni di dosi AstraZeneca ferme in frigorifero”. A metterci il carico è poi Travaglio nel suo solito editoriale: “Nell’indifferenza generale, si consuma una collettiva circonvenzione di incapaci (e anche di capaci): quella del governo più sopravvalutato della storia ai danni del popolo italiano”.

Per il direttore del Fatto si tratta di una “sorta di incantesimo a mezzo stampa e tv che obbliga tutti a giurare fedeltà a Draghi e pure ai suoi ministri, quasi tutti scarsi, per non parlare di altri fenomeni tipo il commissario Penna Bianca. Chiunque azzardi una sia pur timida critica viene additato come sabotatore e disfattista, nemico del popolo e della nazione”.

