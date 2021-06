Andrea Scanzi, "gli italiani mi devono ringraziare"? Vaccino, si copre ancora di ridicolo: "... ma rifarei tutto"

14 giugno 2021 a

Andrea Scanzi è pronto a lanciarsi in un nuovo progetto con Discovery+, che gli ha affidato un programma dedicato alla storia e allo sport. La prima puntata sarà dedicata alla vittoria dei Mondiali del 1982 da parte della nazionale italiana: il giornalista del Fatto Quotidiano lavora già per questa emittente da tempo, ma adesso gli è stato affidato un nuovo programma, dato che le acque si sono calmate e le polemiche che lo riguardavano sono passate in secondo piano.

Intervistato da TvBlog, Scanzi ha spiegato perché si occuperà di storia e sport piuttosto che di politica: “Io nei migliori programmi di politica ci sono già, come ospite, nei migliori contesti televisivi che esistono ad oggi”. Il riferimento è ovviamente a Otto e Mezzo e Cartabianca, che vanno in onda rispettivamente su La7 e Rai3 e lo vedono spesso tra gli invitati. Ovviamente nel corso dell’intervista rilasciata a Massimo Galanto non potevano essere evitati alcuni argomenti scottanti, come quel video in cui diceva “gli italiani mi dovrebbero ringraziare” dopo aver saltato la fila per il vaccino.

“Mi è uscita abbastanza male”, ha ammesso in un raro momento di mea culpa. Ma comunque non ha rinnegato quel video: “Nel contenuto e nel gesto rifarei tutto, era tutto in regola. Per questo farò un centinaio di querele”. Anche se “due-tre dirette a ca*** non dovevo farle. E non dovevo fidarmi di alcune persone che pensavo fossero a me vicine”.

