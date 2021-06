Vauro, sfregio fascistissimo a Giorgia Meloni: ritratta così in prima sul "Fatto", l'ultima porcheria della banda-Travaglio

15 giugno 2021 a

Sfregio fascistissimo firmato dal comunista Vauro Senesi. Siamo ovviamente sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Quel Fatto Quotidiano diretto da Marco Travaglio che si vede costretto ad aggiornare, ad ampliare, la lista dei suoi nemici e delle sue ossessioni. Complici i sondaggi che danno sempre più in alto Giorgia Meloni e i Fratelli d'Italia, ecco che Il Fatto ultra-grillino (o meglio, ora ultra-contiano) sposta il mirino proprio sulla leader di FdI.

Chiara, chiarissima la logica di Travaglio: bastonare, infangare, il nemico politico che nella contingenza meglio di tutti gli altri nemici cavalca la cresta dell'onda. E così, dopo mesi di fango contro Salvini (così come anni e mesi di fango sono stati riversati su Silvio Berlusconi prima e, in misura minore, su Matteo Renzi e poi), ecco che si inizia a cannoneggaire contro la Meloni. Travaglio, per l'occasione, arma la mano del fidatissimo e rossissimo Vauro.

Eccoci dunque alla prima pagina di oggi, martedì 15 giugno. Per la precisione eccoci alla vignetta di prima, dal titolo: "Il sorpasso". Il riferimento è al sondaggio di Nando Pagnoncelli che ha dato conto del sorpasso di FdI ai danni della Lega, rilevazione però smentita da tutte le altre uscite in questi giorni. E nel disegno ecco un Salvini in canottiera, ombelico di fuori, mentre arranca e suda vistosamente. Al suo fianco, al contrario, una Meloni freschissima, di nero vestita e con stivalone altrettanto nero, gli occhi sbarrati. Ed ecco che la Meloni sorpassa Salvini "a passo dell'oca". Ossia il passo militare fascista. La consueta vergogna della premiata ditta Fatto-Travaglio-Vauro.

