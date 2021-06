Vauro attacca Matteo Salvini: "Ha la Madonna di Fatima, meglio se il vaccino lo lascia perdere"

04 giugno 2021 a

Ennesimo attacco firmato Vauro. Il vignettista dalle note tendenza politiche non ha esitato a commentare l'intervista di Matteo Salvini a Otto e Mezzo su La7. "Salvini e il vaccino? A che gli serve? - ha domandato all'Adnkronos per poi lasciarsi andare a una battuta al vetriolo -. Lui ha la Madonna di Fatima che lo protegge anzi, lo rassicuro anche io: fidati della Madonna di Fatima e lascia perdere il vaccino". Ma la tutt'altro che divertente invettiva di Vauro non è finita qui: "Io sono una zecca e ateo e ho dovuto farmelo per forza, lui invece ha la Madonna di Fatima e il Rosario, praticamente è immune". Insomma per il vignettista tutti hanno diritto a una dose contro il coronavirus tranne il leader della Lega che, da credente, potrebbe anche evitarselo.

Il riferimento del vignettista è alla visita di Salvini è appena stato in visita al santuario di Fatima. "Questo è un luogo sacro, non esiste politica, non esiste lavoro, non esiste vita, senza valori, dal mio punto di vista senza fede", aveva affermato in quell'occasione. E ancora: "Sono per la libertà religiosa, di pensiero, di parola, do rispetto ma chiedo rispetto. L'Europa è nata qua, su questi valori può crescere, può guarire, può prosperare". Quanto basta, dunque, per scatenare l'arcinemico. Eppure Vauro non è nuovo a insulti di questo tipo.

Tempo fa, ospite della parentesi domenicale de L'Aria Che Tira, il vignettista aveva descritto l'ex ministro come "un orchetto di peluche" che se si gira "fa anche il ruttino". Un paragone a cui il numero uno del Carroccio aveva immediatamente replicato: "Non mi fa ridere, sarà che sono limitato... Il signore che avete in studio non fa ridere, mi fa pena, mi mette un'enorme tristezza. Le mando un abbraccio". E il botta e risposta si è concluso in uno zero a uno.

