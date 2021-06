Michele Merlo e Giorgia Meloni, il dettaglio straziante al polso nella foto con il padre

19 giugno 2021 a

a

a

In quell'abbraccio tra Giorgia Meloni e il papà di Michele Merlo, nel giorno dei funerali, si intravede un dettaglio da brividi. Sul polso del padre del cantante morto per una leucemia fulminante a soli 28 anni, si vede un tatuaggio, lo stesso che aveva il suo Michele, con la scritta "Credici". Un particolare che sta circolando su Twitter ed è davvero straziante. Esprime il dolore più grande ma anche l'amore e la forza di un padre che ha perso il figlio.

"Perché si rifiuta di dire messa". Miche Merlo e il prete, lo sfogo del papà nel giorno dei funerali

Per i funerali di Michele Merlo a Rosà sono infatti arrivati a sorpresa anche Matteo Salvini (con la compagna Francesca Verdini) e Giorgia Meloni. I leader di Lega e Fratelli d'Italia, con gli occhi lucidi, sono stati avvistati tra le migliaia di persone accorse allo stadio Toni Zen della cittadina in provincia di Vicenza dove è andato in scena l'ultimo saluto dell'ex cantante di Amici morto tragicamente a soli 28 anni per una leucemia fulminante, forse sottovalutata dai medici del pronto soccorso a cui si era rivolto il giovane artista, noto anche con il nome d'arte di Mike Bird, prima di venire stroncato da un'emorragia cerebrale.

"Per dire la verità ci voleva forza". Michele Merlo, poco prima del funerale svelato il suo ultimo messaggio

Alla vigilia della cerimonia, era montata una polemica per il rifiuto del parroco locale di celebrare la messa fuori dalla chiesa, anche per motivi di sicurezza. I genitori di Merlo sono stati così costretti a chiedere a un religioso bolognese, amico di famiglia, di celebrare la liturgia. Molti dei presenti, spiega Il Resto del Carlino, hanno dovuto seguire la cerimonia all'esterno dello stadio, attraverso gli altoparlanti, a causa dell'afflusso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.