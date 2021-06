Michele Merlo, il legame stretto tra Giorgia Meloni e il padre Domenico: "Perché è stata invitata al funerale"

19 giugno 2021 a

a

a

Grandi polemiche si sono scatenate sui leader di Lega e Fratelli d’Italia che erano presenti al funerale di Michele Merlo. Matteo Salvini si è presentato allo stadio di Rosà mano nella mano con la fidanzata Francesca Verdini, poco dopo è arrivata anche Giorgia Meloni: la loro presenza ha fatto storcere il naso a molti, ma non c’era nessuna intenzione di fare una passerella. I due politici sono infatti stati invitati dalla famiglia dell’ex cantante di Amici, morto a soli 28 anni a causa di un’emorragia cerebrale dipesa da una leucemia fulminante.

"Meloni, Salvini e la fidanzata Verdini?". Selvaggia Lucarelli, sciacallata su Michele Merlo: funerali e politica, come la sbugiardano

In particolare la Meloni ha un rapporto stretto con Domenico Merlo, ex carabiniere e amministratore del Comune di Rosà, nonché scelto nel 2019 per guidare il circolo territoriale di Fratelli d’Italia: infatti il padre di Michele e Giorgia sono stati fotografati in un abbraccio molto intimo. È la famiglia che ha voluto sia la Meloni che Salvini al funerale e non il contrario, ma poco importa ai soliti odiatori dei social che si sono scagliati contro i leader del centrodestra.

"Ho notato una cosa nella foto della Meloni con il papà di Michele Merlo". Guardate il polso: dettaglio straziante, il giorno dei funerali | Foto

Oltre ai 300 invitati e agli amici più stretti fatti sistemare nelle 300 poltroncine davanti all’altare posto al centro dello stadio di Rosà, fuori c’erano centinaia di giovani che hanno voluto seguire il funerale attraverso gli altoparlanti collocati all’esterno, dove al termine della cerimonia sono stati fatti volare in cielo palloncini bianchi e farfalle per ricordare Michele.

Michele Merlo, a sorpresa anche Salvini, la Verdini e la Meloni ai funerali: straziati dal dolore | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.