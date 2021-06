Otto e Mezzo, Lilli Gruber pazza per Antonella Viola? Chi è il marito dell'immunologa e cosa faceva in passato: ora tutto torna

23 giugno 2021 a

Svelati gli altarini. Antonella Viola è ormai una presenza fissa di Otto e Mezzo, il programma in onda tutte le sere (a eccezione della domenica) su La7. Ma sapete perché piace così tanto a Lilli Gruber? Presto detto. La motivazione è da trovare nel suo passato e nel suo presente da donna di sinistra. La virologa, che ha sempre fatto nella vita la ricercatrice, era scesa in campo in prima persona contro Silvio Berlusconi, quando era a Palazzo Chigi e nel pieno dei suoi poteri. Il Tempo ricorda una sua foto pubblicata in cui è ritratta da più giovane e con i capelli scuri e medio-lunghi. Fin qui nulla di strano, se non fosse che sotto allo scatto compariva la scritta "Donna offesa dal premier". Lo spunto era la battuta fatta da Berlusconi a Rosy Bindi in un dibattito tv in cui il leader di Forza Italia la definiva "più bella che intelligente".

Anche chi le sta accanto non è meno di sinistra di lei. Il marito - Marco Cattalini - è un acceso militante Pd, tanto da farsi fotografare con le bandiere di partito sotto il ritratto di Enrico Berlinguer. Per non parlare poi del figlio Dario, più democratico di tutte e sempre critico sulle forze di polizia, nonché animatore dei collettivi studenteschi a Padova. Proprio sulla famiglia la Viola ha confessato: "Mio marito è un fan, mi segue, mi prepara la postazione per i collegamenti tv da casa. Ai figli non gliene può fregare di meno: uno studia scienza dei materiali, l’altro vuole fare film d’animazione".

Eppure l'immunologa è diventata una vera e propria star: "È stimolante - ha ammesso riferendosi alla Gruber -, perché lei mi chiama fuori dal mio ruolo, ma nel momento in cui esprimo opinioni personali, temo non si distingua più quando parlo di scienza e quando si sta parlando a titolo personale di cose tipo se Conte mi sia simpatico o no". E visti i suoi "scheletri" nell'armadio, la risposta sembra scontata.

