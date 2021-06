Nicola Tanturli, Francesco Storace: "Un uomo in divisa? Non ditelo a Michela Murgia". La cannonata: come gode il generale Figliuolo

24 giugno 2021 a

La scomparsa e il ritrovamento di Nicola Tanturli sono il caso delle ultime 48 ore. Prima il terrore, poi la gioia infinita per il caso del bimbo di 21 mesi sparito nel cuore delle notte nei boschi del Mugello e ritrovato, vivo e in perfetta salute, quando le speranze di ritrovarlo vivo, anche se nessuno o quasi lo ammetteva, si stavano via via affievolendo.

Una vicenda che ha commosso e appassionato l'Italia, una storia che lascia aperto ancora qualche interrogativo anche se i carabinieri confermano che l'unica ipotesi in campo è quella che il piccolo Nicola si sia allontanato da solo. Comunque sia, la procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sul caso, tesa a verificare ipotetiche responsabilità, o meglio negligenze, dei carabinieri.

Il piccolo Nicola, come è noto, è stato ritrovato dal giornalista de La Vita in Diretta Giuseppe Di Tommaso. Lui a individuarlo a sentirne le urla e i lamenti. Quindi l'allarme. Ed ecco che entra in azione un carabiniere, il quale si cala nel crepaccio dove si trovava Nicola per poi recuperarlo dalle sterpaglie e riportarlo ai genitori.

E su quanto accaduto, ecco piovere, in prima pagina su Il Tempo, il commento di Francesco Storace. Una cannonata contro Michela Murgia, la scrittrice rosso-spinto che, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, tempo fa affermò che il generale Francesco Figliuolo le fa "paura" poiché indossa una divisa. Ecco che dunque Storace prende la mira e apre il fuoco: "Non fate sapere a Michela Murgia che un uomo in divisa ha ritrovato il piccolo Nicola. Sappiamo da che parte stare", conclude. Murgia colpita e affondata.

