Bianca Berlinguer e Mauro Corona di nuovo insieme in tv, ma non a CartaBianca: che siluro contro Di Mare

Reunion per Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Dopo l'allontanamento dell'alpinista da CartaBianca, la conduttrice e il suo ex ospite fisso si ricongiungono. Occasione un evento in Villa Cordellina. L'appuntamento con "Sorsi d'autore 2021", che inizierà il 19 giugno e intratterà i suoi ospiti fino all’11 luglio, sarà un vero e proprio viaggio tra bellezza, buon vino e cultura. Oltre a Corona e la Berlinguer ci saranno Piero Pelù, front man dei mitici Litfiba, Stefano Mancuso, scienziato botanico, e l'economista Carlo Cottarelli.

Un'opportunità unica che vedrà nuovamente fianco a fianco Corona e la Berlinguer. Il primo è stato silurato da Rai3 dopo aver dato della "gallina" alla conduttrice. Un comportamento che Franco Di Mare, direttore di rete, ha deciso di sanzionare vietando allo scrittore la sua presenza a Viale Mazzini. Inutili le scuse del diretto interessato così come i numerosi appelli della Berlinguer affinché Corona tornasse a prendere il suo posto nella sua trasmissione.

Proprio qualche settimana fa la Berlinguer ha deciso di mandare a Paolo Del Debbio un videomessaggio, quest'ultimo indirizzato proprio a Corona: "Ciao Mauro, mi hai tradito. Sei andato ospite fisso nella trasmissione che va in onda su Rete 4 di Paolo Del Debbio. Però ti perdono perché il tuo tradimento è stato per causa di forza maggiore e non dovuto né per la tua volontà né per la mia. Però comunque vai da un giornalista che con noi di Cartabianca è sempre stato gentile e disponibile. Ma come mi dici spesso tu a telefono, tanto prima o poi io e te torneremo insieme. Un abbraccio a tutti e due". Parole che hanno stupito l'alpinista: "Che Bianca abbia postato una cosa simile veramente mi ha spiazzato, da lei non me lo aspettavo". E chissà che Cordellina non permetta un riavvicinamento tra i due.

