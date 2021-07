Dritto e rovescio, Matteo Salvini incorona Paolo Del Debbio: "Voglio dirti una cosa", senza precedenti a telecamere spente

01 luglio 2021 a

L'ultima puntata di Dritto e rovescio col botto: Paolo Del Debbio si collega con Matteo Salvini, direttamente da Sorrento: "In vacanza? Magari... Qua ci sono 500 imprenditori, con cui stasera e domani mattina parleremo di taglio delle tasse, di infrastrutture e di taglio della burocrazia - spiega il leader della Lega -, di un'Italia che corre e che ha voglia di ripartire come raccontavi tu nel servizio".

Quindi il messaggio personale di Salvini, che sa di incoronazione per Del Debbio: "Permettimi di ringraziare te e Rete 4, per i programmi di informazione controcorrente che fa, da Nicola Porro a Mario Giordano fino a Dritto e rovescio. Spero ci siano altri 30 anni di programma come questi e di soluzioni. Grazie ad alcune segnalazioni che mi sono arrivate sulla mia pagina Instagram dopo la partecipazione alle tue trasmissioni - rivela l'ex ministro degli Interni - in qualche caso, non sempre ma in qualche caso siamo riusciti a risolvere i problemi".

Pochi minuti prima, Del Debbio introducendo l'ultima puntata di stagione aveva realizzato un servizio da Milano: "Il popolo vive, soffre, gioisce e noi con Dritto e rovescio abbiamo provato ad ascoltare il popolo". Parole come musica per chi, come Matteo Salvini e Giorgia Meloni, hanno fatto del sovranismo (parola oggi caduta un po' nel dimenticatoio, almeno in Italia) la matrice della propria ascesa politica. E il rapporto tra gli ascolti in crescendo di Del Debbio, Porro e Giordano e l'ondata elettorale della destra italiana forse non è solo un caso.

