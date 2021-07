G20, sotto c'è Luigi Di Maio e lui esce di casa così: occhio alla foto, chi è il nuovo idolo

02 luglio 2021 a

Nicola Frangione è rimasto molto sorpreso scoprendo di essere diventato famoso in tutto il mondo per un singolo gesto, quello di essere uscito fuori al balcone di casa sua a petto nudo, incurante del fatto che davanti a lui ci fossero alcuni degli uomini più potenti della terra. Ex professore di inglese, 74 anni, l’uomo è piuttosto noto in città, dove ha comprato casa nel lontano 1980: che cosa lo ha spinto a fare quel gesto in presenza dei delegati internazionali del forum finanziario G20?

“Di solito quando ho voglia di leggere prendo un po’ il sole - ha dichiarato Frangione - quel giorno ho sentito il suono di un gruppo musicale, così sono andato sul balcone. La cosa che mi ha attratto è che sono passati Luigi Di Maio e il sindaco e mi hanno salutato”. L’immagine di lui senza maglietta e affacciato al balcone è diventata virale in men che non si dica sui social. Intervistato dal Corriere della Sera, l’uomo ha raccontato di essere rimasto molto sorpreso per quanto sia diventato famoso in pochissimo tempo: addirittura ha ricevuto delle telefonate dal Canada, da persone che non sentiva da anni.

“Quando sono uscito a prendere il caffè - ha svelato - in molti mi hanno perfino chiesto un selfie. Eppure mi sembra di non aver fatto niente di che”. Poi a Selvaggia Lucarelli si è raccontato più nel dettaglio, dichiarando che non avrebbe mai voluto smettere di lavorare a scuola: “Quando a 62 anni mi hanno mandato in pensione ho presentato ricorso alla magistratura del Lavoro perché avrei voluto continuare a insegnare”.

