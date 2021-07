Antonio Razzi ricorda la mamma e le chiede perdono: "Scusa se sono stato 41 anni lontano da te"

03 luglio 2021 a

Antonio Razzi ha pubblicato un post commovente sul suo profilo Instagram per i cento anni della nascita di sua madre, Grazia Coccia, che era nata il primo luglio del 1921. Una foto che lo ritrae davanti alla sua tomba sulla quale ha acceso delle candele. Nel post, che ha registrato migliaia di cuoricini e centinaia di commenti, si scusa anche di essere stato lontano da lei per molti anni, quando si è trasferito fuori dall'Italia.

"Oggi la mia adorata mamma avrebbe compiuto 100 anni!", ha scritto Razzi nella didascali a corredo della foto. "Cara mamma ti chiedo scusa se a 17 anni sono partito per la Svizzera e sono andato a lavorare in Svizzera, restando per ben 41 anni lontano da te, ma sai bene che l’ho fatto per il bene della nostra famiglia". Però, aggiunge con dolore, "mi sei mancata davvero tanto".

Quindi Razzi ringrazia la sua mamma e le fa gli auguri di buon compleanno: "Grazie per tutto l’amore che mi hai dato, mi manchi oggi e mi mancherai per sempre, spero che sarai orgogliosa di tutto quello che ho fatto, e della bellissima famiglia che ho costruito". E conclude così il commovente post: "Tantissimi auguri di buon compleanno mamma, ovunque tu sia".

