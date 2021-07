Andrea Giuseppe Costantino, in cella da tre mesi ad Abu Dhabi senza un motivo: l'appello della moglie

04 luglio 2021 a

"Aiutate me e la mia bimba a riportare a casa Andrea, il suo adorato papà e il mio amato compagno di vita". Stefania Giudice chiede l'aiuto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Mario Draghi. Dal 21 marzo, infatti, il marito Andrea Giuseppe Costantino, imprenditore milanese di 49 anni, con doppia residenza a Milano e Dubai per motivi di lavoro, è prigioniero nel carcere di Al Wathba di Abu Dhabi senza sapere il perché. Lo hanno arrestato senza un mandato e senza rendergli noto il reato contestato e il suo legale, Cinzia Fuggetti, parla di una possibile una ritorsione "nei confronti dell'Italia legata all'embargo sulle armi per il coinvolgimento degli Emirati Arabi nella guerra dello Yemen", scrive il Giorno.

"Ero in spiaggia con la bambina - racconta la moglie - il concierge mi chiede di seguirlo in albergo, mi porta in una stanzina dove vedo Andrea circondato da 8 persone, alcune con la divisa bianca. La bimba gli salta addosso e lui dice 'mi portano ad Abu Dhabi e non so perché, chiama l'ambasciata'. Da lì è sparito in un buco nero come se fosse stato rapito dagli alieni, ho trovato la stanza completamente rivoltata, con i materassi rigirati, vestiti sparsi ovunque, blister di medicine aperti, una cosa delirante che ha fatto scoppiare a piangere mia figlia", ha raccontato la moglie.

"Dall'ambasciata italiana non hanno saputo spiegare il perché così come non lo si sa ora", racconta sempre Stefania Giudice. Costantino ha perso 18 chili "e per ora non è stato possibile ratificare la nomina di un altro avvocato del posto per venire a conoscenza dell'accusa. Unica concessione, qualche brevissima telefonata alla moglie", scrive sempre il Giorno. "In un primo momento - spiega l'avvocato Fuggetti - abbiamo pensato a uno scambio di persona. A questo punto credo che solo la politica possa sbloccare il caso". Proprio oggi, domenica 4 luglio, il direttore generale per gli Italiani all'estero, Luigi Maria Vignali, è in missione negli Emirati ed è previsto un incontro con Faisal Lutfi, sottosegretario del ministero degli Affari esteri.

