Flavio Briatore contro Roberto Speranza e governo: "Feste in piazza senza alcun rispetto anti-Covid e noi discoteche chiuse"

Flavio Briatore inorridito davanti a certi assembramenti. L'imprenditore non ha nascosto la propria indignazione di fronte a iniziative come il radunano migliaia di tifosi dell'Italia in piazza del Popolo a Roma per vedere le partite degli Europei 2020. Qui infatti c'è anche il dj che fa ballare e cantare prima e dopo il match. Una vera e propria contraddizione visto che i locali da ballo sono chiusi da mesi. "Mentre l’intero settore delle discoteche aspetta risposte dal governo che tardano ad arrivare, si organizzano feste in piazza senza alcun rispetto delle normative previste".

Lo stesso Briatore, proprietario del Billionaire in Sardegna, ha dovuto fare i conti con la magistratura a causa del coronavirus. Nei giorni scorsi la procura di Tempio Pausania ha notificato la chiusura delle indagini al rappresentante legale della struttura. L'accusa? "Epidemia colposa". Per i pm il locale non avrebbe adottato tutte le misure contro il Covid previste scatenando l'estate scorsa un focolaio. Secondo la procura non sarebbero state fornite mascherine in numero sufficiente ai dipendenti. E alcune di quelle consegnati non erano nemmeno delle Dpi, ma solo mascherine prive di efficacia filtrante con il logo dei rispettivi locali.

Molti i commenti arrivati sotto allo sfogo social. E tutti dalla parte dell'ex marito di Elisabetta Gregoraci. "Grande Flavio ormai ovunque è una discoteca tranne in discoteca...", commenta un utente mentre un altro gli fa eco: "Una vergogna . Non per le feste ma per le discoteche chiuse". E ancora c'è chi puntualizza: "Le feste in piazza sono cosa buona e giusta (non c'è contagio all'aperto). La cosa sbagliata è che le discoteche sono chiuse".

