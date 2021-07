Keira Bell ha cambiato sesso a 16 anni: "Gravi danni fisici", denuncia i medici. Follia gender, come l'hanno ridotta

06 luglio 2021 a

a

a

Tutta la follia gender riassunta dalla storia di Keira Bell, trans inglese che ha cambiato sesso a soli 23 anni. Nata femmina, è diventata maschio e oggi, a 23 anni, ha fatto causa alla clinica Tavistock and Portman NHS Trust di Manchester, dove è stata operata perché a suo dire i medici non le avrebbero spiegato nel dettaglio tutte le implicazioni e le ripercussioni di una scelta così radicale, maturata da adolescente.

Il ddl Zan? Altro che combattere le discriminazioni, il suo vero obiettivo è imporre l'ideologia del gender e quella lgbt





Keira ha raccontato al sua storia al seguitissimo show mattutino Good morning Britain del canale Itv: "Non si possono prendere decisioni simili a 16 anni, così in fretta. I ragazzi a quell’età devono essere ascoltati e non immediatamente assecondati. Io ne ho pagato le conseguenze, con gravi danni fisici. Ma così non va bene, servono cambiamenti seri".

"Gli ho mandato un sms, ovviamente manco ha risposto". Ddl Zan, Salvini stana Letta: che vergogna questo Pd

"Era il percorso sbagliato", ammette ora la ragazza diventata ragazzo. "Ero molto depressa da ragazzina, non mi sentivo a mio agio nel mio corpo da donna e così ho sviluppato presto una disforia di genere", riconosce la 23enne, che accusa poi le autorità sanitarie: "Non c’è stato un vero esame psichiatrico nei miei confronti, è stato tutto così rapido e basato sul mio passato. Non c’è mai stata una vera discussione: i miei sentimenti dovevano essere scandagliati e non semplicemente accettati per quello che erano. Perché quando inizi il percorso, poi è molto complicato tornare indietro". Con buona pace di chi crede che la vita si possa decidere già quando si è ancora bambini, come fosse semplicemente una scuola da cambiare nel caso non andasse come sperato.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.