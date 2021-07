Paolo Del Debbio, indiscreto su Forza Italia: ecco dove Silvio Berlusconi lo vuole candidare

07 luglio 2021 a

Paolo Del Debbio corteggiato da Silvio Berlusconi. L'indiscrezione arriva dal Giorno che scrive: "Antonio Tajani ha escluso che Silvio Berlusconi possa essere il capolista. E allora ecco spuntare l’idea di candidare come numero uno azzurro alle Comunali di Milano il conduttore Mediaset Paolo Del Debbio". Se sia vero o meno non è dato sapersi, visto che la conferma non c'è stata da nessuna delle due parti. Eppure che il leader di Forza Italia nutra una certa stima per il conduttore di Dritto e Rovescio non è una novità.

Anni fa Del Debbio raccontò a La Confessione, il programma sul Nove di Peter Gomez, qualcosa di inaspettato proprio sul Cavaliere: "Era il novembre del ’93 e Confalonieri mi disse: ‘Guarda c’è Berlusconi che chiede: ‘c’è qualcuno che ha letto un po’ di libri lì da te?’. Io ho detto di te, ti aspetta perché vuole fare un partito‘ – era stato il suo racconto – Io andai a trovare Berlusconi e mi disse: ‘Guardi, a marzo ci sono elezioni. Poi io tra l’altro vinco le elezioni e divento presidente del Consiglio. Siccome io ero impiegato di Mediaset non gli dico che è un pazzo".

E ancora, proseguì: "Mi disse anche: ‘C’è un piccolo particolare, dovrebbe farlo lei il programma'". Una richiesta che lasciò il conduttore interdetto: "’Il programma di che scusi? Per le politiche? Ma io non ho mai fatto un programma politico’", ricordò a Berlusconi mentre lui rimase irremovibile: "'Io ne ho bisogno per l’inizio di gennaio, veda un po’ quello che può fare’". E con le sue ultime parole Del Debbio fu sconvolto al punto di mettersi in autostrada e sbagliare completamente direzione.

