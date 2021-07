In Onda, Barbara Lezzi insulta Silvio Berlusconi e Parenzo sbotta: "Questo lo dice lei..."

14 luglio 2021 a

Ospite del programma In Onda, condotto in coppia da David Parenzo e Concita De Gregorio e trasmesso su La7, è Barbara Lezzi, ex militante tra le file del MoVimento cinquestelle. "Dove si collocherà ora all'interno del panorama politico?", chiede De Gregorio all'ex pentastellata. "Io adesso sono fortemente e convintamente all'opposizione", afferma Lezzi. "Sia di Conte che di Grillo?", la interrompe la conduttrice. "Di questo governo", specifica Lezzi. "Io devo vedere il progetto che fanno. Restano nel governo? Io la fiducia a questo governo non la do. E poi ho anche un grosso limite rispetto a questo governo".

"Se vorrete qualche volta potremmo parlare del Semplificazioni (decreto ndr.). Sostanzialmente è una lotta contro l'ambiente quella che sta facendo il ministro Cingolani", tuona Lezzi. "Ho una certa etica che mi impedisce di dare la fiducia a un governo che è partecipato da un partito che è stato fondato da un condannato per mafia. Io la fiducia a Forza Italia e a Silvio Berlusconi non la do. Questo riguarda me e mi prendo tutte le responsabilità di ciò che dico", sostiene Barbara Lezzi.

"Questo lo sostiene lei, perché voglio dire ci sono delle sentenze... Lei sa che Berlusconi può anche fare il Capo dello Stato per altro", la interrompe David Parenzo, visibilmente irritato dalle frasi pronunciate da Lezzi nel corso della sua trasmissione. "Non c'è nulla che impedisce a Berlusconi di rimanere al governo", specifica nuovamente Parenzo. "Io non darò la fiducia a un partito che è stato fondato... Come le sentenze ci dicono", ribadisce Lezzi. A poco sono serviti gli interventi di Parenzo e De Gregorio per cercare di mettere una pezza sulla situazione. In fretta e furia, Parenzo da poi la parola a De Angelis, in collegamento esterno, per cercare di placare gli animi in studio.

