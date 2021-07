Lapo Elkann cambia vita, nuova avventura "nautica": l'ultimo business del rampollo nel nome di nonno Gianni Agnelli

15 luglio 2021 a

Esattamente come il suo amatissimo nonno Giovanni Agnelli, anche Lapo Elkann ha una passione viscerale per le barche. Tanto che, come riporta il Tempo, il rampollo ha deciso di "imbarcarsi" in una nuova avventura imprenditoriale nel settore della nautica. Il nipote dell'Avvocato l'ha chiamata "Love". Questo, infatti, è il nome scelto da Lapo Elkann per battezzare nelle scorse settimane a Torino, davanti al notaio Monica Tardivo, la nuova società di cui è amministratore e socio unico.

La newco, con un capitale di 20mila euro che Elkann ha versato mediante assegno emesso dalla Banca del Piemonte, si legge ancora sul quotidiano diretto da Franco Bechis, si occuperà di "ideazione, progettazione, acquisto, vendita, rimessaggio, manutenzione, riparazione, trasporto, trasferimento, locazione e noleggio con o senza equipaggio, gestione conto terzi di natanti, imbarcazioni e navi" e anche di "acquisto, vendita, manutenzione, riparazione, noleggio di impianti, componenti, attrezzature, dotazioni e accessori di ogni genere nel campo della nautica" oltre alla "gestione di eventi in ambito sportivo e culturale".

Oltre alle barche la grande passione di Lapo è il calcio. "Grazie a tutta la squadra. Ma da tifoso juventino non posso non ringraziare i nostri Bonucci, Bernardeschi, Chiesa e Chiellini. Orgoglioso di voi", ha scritto su Twitter dopo la vittoria dell'Italia a Euro 2020, arrivata ai rigori contro l'Inghilterra con le parate decisive di Donnarumma su Sancho e Saka. Lapo ha poi ripreso l'hashtag "ItsComingRome" e commentato ironico: "Menzione al nostro capitano, grande trascinatore", con l'immagine della trattenuta di Chiellini su Saka.

