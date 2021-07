Giuseppe Cruciani, la bomba politica: "Il virologo-star che sta per candidarsi, ringrazi il Covid". Ora tutto torna

17 luglio 2021 a

Giuseppe Cruciani fa una rivelazione incredibile direttamente dalla festa della Ripartenza al teatro Petruzzelli di Bari. "Il Covid ha aiutato le carriere di parecchia gente, lo vedremo anche nei prossimi mesi, per le amministrative. So che qualche virologo si candiderà anche a sindaco”, dice in una intervista pubblicata sul sito di Nicola Porro. Ma il giornalista de La Zanzara su Radio 24 non vuole fare il suo nome. Di chi si tratterà difficile dirlo visto che i "virologi star" sono ormai un esercito e la loro presenza in tv è continua.

Cruciani teme anche il "terrorismo" sui contagi dovuti alla variante Delta. E sul green pass, dice: "Per me è no. Però allora ci diano i tamponi gratis. Sarà un inferno di controlli. Ma sul vaccino bisogna fare un'opera di convincimento”. La dittatura sanitaria? “E’ più pericolosa quella del politicamente corretto anche se spesso le due cose vanno insieme. E' folle. Hanno trasformato le parole".

Sulla corsa al Quirinale difficile dire chi vincerà, anche per Cruciani. "Abbiamo visto con Prodi cosa è successo. Sarà una battaglia politica importante e la Cartabia è un nome tra tanti". La sua riforma per ora "è solo sulla carta. Poi bisogna vedere nella pratica", conclude il giornalista de La Zanzara.

