Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani contro la Pd Picierno: "Saman Abbas maciullata in una porcilaia, sai di chi è la colpa?"

"Saman Abbas è morta perché voleva essere italiana". L'eurodeputata del Pd Pina Picierno, in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, punta il dito contro le mancanze dello Stato italiano, colpevole a suo dire di non aver protetto a sufficienza la 18enne di origine pakistana uccisa e fatta sparire dalla famiglia che la giudicava troppo "occidentale".

In studio da Del Debbio c'è però anche Giuseppe Cruciani, sempre molto lucido e duro sull'orrore di Novellara, che ribatte colpo su colpo alle tesi della Picierno. "Lo Stato italiano può aver avuto mancanze nel controllo, ma la ragazza non è stata uccisa dallo Stato italiano. Se è vero che è stata uccisa, si dice in una porcilaia e per questo il corpo non si trova perché maciullato, la colpa non è dello Stato italiano ma di qualche criminale assassino, molto probabilmente lo zio, che l'ha fatta sparire. Qualche mancanza c'è stata, i carabinieri hanno avuto delle segnalazioni forse sottovalutate, ma questo è un altro discorso".

"Secondo punto - prosegue il conduttore di La Zanzara su Radio 24 -, la questione della cittadinanza è senza senso. Uno può discutere sullo Ius soli, ma non è che se Saman fosse stata italiana da uno o due anni lo zio non l'avrebbe ammazzata. Quella famiglia non si voleva integrare, viveva in un mondo a sé e non perché fossero hippie, ma perché erano islamici di un certo tipo". Una sottolineatura, questa, che non va giù a chi come l'altro ospite Hasnain Abbas Bhatti, in studio, preferisce concentrarsi non sulla religione, ma sul "patriarcato che c'è anche in Italia".

