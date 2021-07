Davide Casaleggio, la sua nuova compagna vip? Con chi lo hanno beccato nell'hotel di lusso: foto inequivocabile

23 luglio 2021 a

Le foto non lasciano spazio a dubbi. Eccoli, mano nella mano, Davide Casaleggio ed Enrica Sabatini. Come annuncia il settimanale Diva e Donna, il figlio del guru del Movimento 5 stelle è ufficialmente il compagno della sua storica collaboratrice dell'Associazione Rousseau e i due stanno per avere un bambino. Un servizio esclusivo ha infatti immortalato il presidente dell'associazione Rousseau in vacanza in un hotel di lusso sul lago di Como con la Sabatini che "mostra una rotondità sospetta".

Enrica Sabatini guida l’associazione Rousseau insieme a Davide Casaleggio, e insieme, a marzo, hanno presentato il manifesto “controvento”, quello che gran parte del Movimento 5 Stelle aveva interpretato come una sfida. In una intervista a La Repubblica, lei aveva detto: "Col manifesto stabiliamo un perimetro solido e ben definito di termini e condizioni di utilizzo dell’ecosistema Rousseau per mettere in pratica un modello di partecipazione maturo e innovativo, con standard d’eccellenza per la democrazia diretta”. Poi c'era stata la rottura con il M5s.

Solo qualche giorno fa, erano stati beccati insieme Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino a Capalbio, in Costa d'argento, il luogo delle vacanze radical chic per eccellenza. La coppia, che si era concessa un po' di giorni di relax nella zona sud della Maremma toscana, fotografata da Enzo Russo per il Tirreno, era stata immortalata mentre passeggia in riva al mare, sul celebre arenile dell’Ultima spiaggia.

