Clio Zammatteo, la dieta estrema di "Clio MakeUp": quanti chili ha perso, com'è oggi

Clio Zammatteo in arte ClioMakeUp ha perso ben 20 chili dopo la seconda gravidanza in cui era arrivata a pesare 90 chili:. La blogger in un video su Youtube si è raccontata spiegando che “non esiste una formula magica per dimagrire ma tanta forza di volontà”. In particolare ha spiegato di aver messo su peso perché sfogava sul cibo lo stress, tenendo un’alimentazione scorretta. Ha così deciso di cambiare rotta e per diversi mesi ha seguito una dieta e fatto allenamento.

“Non esiste una formula magica per perdere peso, ma tempo, tanta forza di volontà, un’alimentazione sana e attività fisic. Soprattutto è importante essere felici con se stessi, senza rinunciare a qualche sfizio”. Con oltre 3 milioni di follower su Instagram e più di 1,3 milioni di iscritti al canale Youtube la blogger si è raccontata a cuore aperto spiegando il suo percorso ma partendo addirittura dall’infanzia.

Arrivata però a pesare 90 chili, dopo la seconda gravidanza, Clio ha deciso di affidarsi alle cure di una figura che potesse guidarla in un percorso nutrizionale. “Ero arrivata a un livello chiamato obesità” – ha raccontato apertamente la blogger – pesavo 90 chili ma sono alta 1,58 centimetri”. La blogger ha spiegato di non seguire una dieta da fame. Non ha tagliato del tutto i carboidrati, o meglio quelli raffinati sì, ma mangia molti più cibi integrali. Inoltre, ha aggiunto alla dieta cibi che prima non consumava come lenticchie, farro e riso venere. Inoltre ha diminuito le dosi, se prima mangiava un piatto di riso da 140 grammi ora ne mangia 70 grammi aggiungendo tante verdure ed evitando il grana. La sua dieta poi prevede anche molte verdure, frutta e proteine.

