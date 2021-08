Matteo Renzi, "con chi lo hanno beccato correre lungo la strada a Capri": è tradimento?

02 agosto 2021 a

Matteo Renzi è tornato a Capri per partecipare alla serata di Gala e beneficenza organizzata per il terzo anno alla certosa di San Giacomo dalla maison “Luisaviaroma”. Il famoso brand fiorentino che ogni anno con i più grandi nomi di artisti del Parterre internazionale, tra questi Katy Perry e John Legend, solo per citarne alcuni, promuove una serata di gala per raccogliere fondi che quest’anno saranno devoluti all’Unicef.

Sabato mattina 31 luglio, di buon’ora, i capresi si sono trovati ad incrociare lungo la strada che porta all’arco naturale e alla storica grotta che conduce a Tragara, un trio insolito che praticavano jogging lungo la ripida salita, "con enorme sorpresa hanno poi riconosciuto che si trattava di: Matteo Renzi, un loro amico americano e Flavio Briatore che qualche ora prima aveva postato su Instagram una sua foto con la Gregoraci a Capri", scrive Annamaria Boniello sul Mattino. Quello del leader di Italia Viva sembra proprio un tradimento degli ideali: da ex piddino Renzi è finito a correre con uno degli imprenditori più celebri del Paese.

Nella serata di beneficenza sarà messa all’asta anche una auto Cooper del 1961 appartenuta a Steve McQueen. Ma a Capri a fine luglio è piena di vip. Prima Jennifer Lopez e Ben affleck, ma anche Heidi Klum (ex di Briatore) con il marito Tom Kaulitz, la super modella Emily Ratajkowsky col marito, Melissa Satta e la giovane cantante italiana Madame.

