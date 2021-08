In Onda, Fabiana Dadone corregge David Parenzo: "Io contraria al Green pass? Non l'ho detto"

02 agosto 2021 a

Una grillina dalla stessa parte del centrodestra. Si tratta del ministro per le politiche giovanili nel governo Draghi, Fabiana Dadone. La deputata del Movimento 5 Stelle, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, mette nero su bianco la propria posizione: "Per cultura personale sono contraria all'obbligo vaccinale, sono convinta che l'unica maniera sia convincere le persone a vaccinarsi contro il coronavirus, no costringerle".

Stesso discorso vale per i docenti scolastici: "Degli insegnanti attualmente quasi l'85 per cento è vaccinato, una percentuale tutt'altro che bassa e che ci deve far guardare ai dati e prendere le scelte in base a quelli". Per la ministra "non tutti i lavori sono uguali", perché in alcuni non si riesce a rispettare il distanziamento sociale mentre in altri sì. "Quello che trovo discutibile - aggiunge in ogni caso - è alimentare un clima di incertezza sul vaccino, perché non è passato molto tempo dalle immagini di Bergamo. I cittadini rimangono sbigottiti davanti a certe posizioni contrastanti all'interno dei partiti".

Infine la Dadone corregge il conduttore Parenzo che dice: "In questi giorni sarà sul tavolo del governo il tema del Green pass e qui la ministra Dadone ci dice che è contraria". "No - interviene subito la diretta interessata - non ho detto che sono contraria alla certificazione verde, ma all'obbligo di vaccino".

