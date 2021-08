Chadia Rodriguez, la cantante che rapina con spray urticante? Eccola nuda sul palco del concertone

03 agosto 2021 a

Nelle ultime ore non si fa che parlare della trapper 23enne di origine marocchina Chadia Rodriguez. Ma non per un suo disco o un suo singolo. Tutt'altro: la giovane figura come indagata per una rapina in auto. L'accusa a suo carico - come riporta il Corriere della Sera - è quella di rapina aggravata dall’uso di arma, uno spray urticante. L'episodio risalirebbe all’8 settembre 2017.

Secondo i magistrati, la ragazza avrebbe rapinato un giovane conosciuto in un bar, servendosi dell'aiuto di due amici. Prima gli avrebbe chiesto un passaggio, convincendolo a far salire a bordo anche i suoi amici. Poi l'avrebbe fatto fermare in un luogo isolato e lì ci sarebbe stato l'assalto con lo spray.

La cantante, che forse non è nota a tutti, di recente ha fatto parlare di sé. Il primo maggio, infatti, durante il concertone trasmesso da Rai 3, decise di esibirsi in topless, lasciando solo due adesivi a coprire i capezzoli. Chadia, cresciuta nella periferia di Torino, ha giocato per diverso tempo in una squadra giovanile femminile della Juventus Football Club prima di abbandonare lo sport per un grave infortunio. Poi ha lavorato come modella di nudo e infine si è dedicata completamente alla musica.

