Luigi Di Maio, pura casta: sapete chi è questa donna? La foto che imbarazza il grillino

Neanche il tempo di rientrare dall'ennesimo viaggio in Libia e Luigi Di Maio si ritrova nelle notti della Roma d'estate assieme alla sua fidanzata Virginia Saba. A testimoniarlo la foto con la regina dei salotti Marisela Federici. Lo rivela Dagospia. Un bel passo in avanti per chi, politicamente, nasce come anti-sistema e si ritrova poi alle feste esclusive dove l'inciucio è come una religione.

La contessa Marisela Federici nasce a Caracas in Venezuela con il nome di Rivas y Cardona: la sua data di nascita però non è nota. Il nonno materno, Carlos Delgado Chalbaud, fu presidente del Venezuela e fu fatto assassinare, come lei stessa ha raccontato al Corriere della Sera, dal dittatore Marcos Pérez Jiménez. La donna è cresciuta a Madrid, dove la sua famiglia si è rifugiata in seguito agli eventi accaduti in Venezuela. In Italia è diventata amica intima di Susanna Agnelli. Prima di convolare a nozze con il finanziere Paolo Federici la Federici è stata sposata con il magnate Roger Tamraz (fondatore della Tamoil).

Regina indiscussa dei salotti romani, Marisela Federici vive nella capitale in una villa sull’Appia Antica, realizzata dall’architetto Marcello Piacentini. Recentemente ha ammesso di aver declinato l'offerta di entrare nella casa del Grande Fratello. Ha anche detto, in una intervista al Tempo, di avere pochi dubbi su quali politici potrebbero tranquillamente prendere parte al reality show: "Penso che lì dentro Luigi Di Maio ci starebbe molto bene, si occuperebbe di intrattenere con i suoi discorsi i partecipanti. Il Grande Fratello della politica italiana? Matteo Renzi, per la logorrea, ma ognuno gioca il proprio ruolo. Vogliamo parlare di Matteo Salvini o ancora di Luigi Di Maio? In tutti loro vedo un grande egocentrismo, un esibizionismo da grande fratello appunto", ha spiegato.

