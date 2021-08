Franco Di Mare svela la porcheria di Fedez: "Ha manipolato quella telefonata"

05 agosto 2021 a

Franco Di Mare non ha perdonato la "gallina" data da Mauro Corona a Bianca Berlinguer. E così il direttore di Rai 3 ha deciso di tenere ancora una volta fuori l'alpinista da CartaBianca, il programma che lo ha visto ospite fisso nelle stagioni passate. "Non lo ha deciso Di Mare, ma è una scelta aziendale che condivido", ha comunque tenuto a precisare nel corso di un'intervista a Repubblica. Togliendosi qualche sassolino dalla scarpa Di Mare ha preso la palla al balzo per soffermarsi su un altro caso spinoso: la polemica innescata da Fedez. Il rapper, durante il concerto del Primo Maggio, ha puntato il dito contro la Rai accusandola di "censura" e scatenando il putiferio.

"La storia del Primo maggio mi ha amareggiato - ha ammesso -. Al netto del fatto che il signor Federico Lucia ha manipolato una registrazione telefonica, mi ha lasciato interdetto la reazione delle forze politiche che hanno inseguito una manipolazione. Eravamo di fronte alla fake news che Rai 3 avrebbe censurato un cantante, una follia". CartaBianca tornerà il 7 di settembre e le sorti di Corona ormai sono chiare nonostante i continui tentativi da parte dello scrittore e della conduttrice di tornare insieme in tv.

In alternativa Corona potrebbe affiancare Paolo Del Debbio, come ospite in collegamento. Proprio il conduttore di Rete Quattro, alla chiusura di stagione di Dritto e Rovescio, aveva detto di voler prenotare Corona per la successiva edizione. Invito che però il diretto interessato aveva preso con le pinze nella speranza di tornare a Viale Mazzini. "Paolo, vieni su che ne parliamo. Domani incontro Bianchina a Vicenza, vediamo che dice", era stata la vaga risposta di Corona. Ma adesso il quadro, dopo il "no" di Di Mare a un suo ritorno, potrebbe essere cambiato.

