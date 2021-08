Umberto Tozzi contro Fedez e Orietta Berti: "Ridicoli, quella di oggi non è più musica"

04 agosto 2021 a

Umberto Tozzi ha lanciato un duro attacco contro Fedez e Orietta Berti. Ma in generale contro tutta la musica contemporanea. A quanto pare, il cantante non avrebbe gradito "Mille", la canzone che il rapper e Orietta hanno fatto in collaborazione con Achille Lauro e che da mesi è in cima alle classifiche musicali. "La musica di oggi è ridicola. Cosa penso delle varie operazioni tipo Mille con Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti o Toy Boy con Colapesce e Dimartino insieme a Ornella Vanoni? Ridicoli”, ha detto senza troppi giri di parole in un'intervista a Rolling Stones.

Proprio per via del suo giudizio sulle canzoni di oggi, Tozzi ha dichiarato che non potrebbe mai prendere le redini del festival di Sanremo: “Oggi la musica in tv non funziona, parliamoci chiaro, bisogna andare ad ascoltarla ai concerti. Sì, esiste Sanremo, ma come vedi non è più musica. È uno show televisivo, non c’entra niente la musica. Io direttore artistico? Mi boccerebbero subito. Io mi coinvolgo solo emozionalmente. E visto che secondo me la musica di oggi è ridicola non potrei e non saprei giudicarla”.

Umberto Tozzi, poi, ha definito la sua carriera un mix di bravura, talento e fortuna. A detta dell’artista, la sua canzone più iconica resta "Ti amo". Uscita negli anni Settanta, infatti, è ancora oggi uno dei brani più importanti della musica italiana. Così importante che è stata utilizzata anche come colonna sonora della serie tv spagnola "La casa di carta". Il brano "Gloria", invece, è stato scelto per il film "The Wolf of Wall Street" con Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

