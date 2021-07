Mauro Corona gela Paolo Del Debbio: "Vediamo cosa dice Bianca Berlinguer", quel brutto sospetto sullo scrittore-alpinista

05 luglio 2021 a

La telenovela Mauro Corona ricomincia a settembre. Per mesi ha passato i giorni a lamentarsi di Bianca Berlinguer e della Rai che lo hanno cacciato seduta stante da CartaBianca. Proprio quando aveva ritrovato una collocazione stabile in tv, a Dritto e rovescio su Rete 4, lo scrittore-alpinista manda tutto a ramengo, di nuovo. Stavolta niente sfuriate, è bastata una risposta raggelante.

Paolo Del Debbio gli parla col cuore in mano: «Guardami bene negli occhi, a settembre ti voglio ritrovare qui eh». Uno si attenderebbe sorrisi e brindisi a distanza, invece Corona è moscissimo: «Paolo, vieni su che ne parliamo. Domani incontro Bianchina a Vicenza, vediamo che dice».

Del Debbio la prende sul ridere («Alla Bianchina devi preferire il Bianchino, che sono io. A settembre ti aspetto, non fare il bischero») ma la sensazione è che al cuore il barbuto Mario non sappia proprio comandare. E come sempre in amore e sul lavoro a volte prevalgono i sospetti un po' maliziosi: non è che giochi a farsi desiderare, a fare un po' come la bella di Torriglia? Occhio Corona, il rischio è che questa volta nessuno ti voglia ripigliare.



