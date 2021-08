CartaBianca, novità in vista per Bianca Berlinguer: non solo Mauro Corona, ecco cosa cambia da settembre

05 agosto 2021 a

Novità per CartaBianca. Il programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer e in onda dal febbraio 2017, tornerà martedì 7 settembre. Salvo cambiamenti. La data è stata annunciata dalla stessa conduttrice al termine dell’ultima puntata andata in onda lo scorso 22 giugno. La trasmissione, ormai un must, andrà in onda come di consueto tutti i martedì per un totale di quaranta puntate. Così come tutte le altre stagioni, tranne quella 2019/2020, dove per seguire gli sviluppi della pandemia il programma si è allungato fino al 21 luglio.

Del tutto nuovo - fa sapere Tvblog - la scenografia. La trasmissione infatti va in onda dallo studio 4 del centro di produzione di Saxa Rubra, ma nell’ultima edizione solo alcune puntate del mese di dicembre e gennaio sono andate in onda dallo studio 10. Non è esclusa dunque una nuova scenografia in vista del nuovo anno televisivo.

Ciò che però risulta ancora un'incognita è Mauro Corona. Dopo la lite e poi le scuse tra l'alpinista e la Berlinguer, è ancora in forse il ritorno dell'opinionista. Franco Di Mare, direttore di rete, non sembra intenzionato a perdonare la "gallina" con cui Corona ha descritto la conduttrice. Eppure sono già in tanti a fare il filo allo scrittore. Tra questi c'è Rete Quattro con Paolo Del Debbio che lo vedrebbe bene al suo fianco durante Dritto e Rovescio. Corona al momento è rimasto sul vago, non nascondendo di voler tornare dall'amica.

