Marcell Jacobs massacrato dalla ex: "Suo figlio lo vuole abbracciare, lui lo ignora". Eppure solo tre giorni fa... occhio alla foto

Dopo lo sfogo i complimenti. Renata Erika, ex di Marcell Jacobs, ci ripensa. La ragazza, che con l'atleta azzurro vincitore della medaglia d'oro a Tokyo 2020 condivide un figlio, ha voluto condividere una foto del piccolo con tanto di bandiera tricolore. Sullo sfondo dello scatto le immagini del padre. Il commento è stato dei più dolci: "Orgoglioso di suo padre". Un post che arriva proprio nel giorno della vittoria dell'atleta e a ridosso da un altro messaggio destinato a Marcell.

Questa volta un po' meno al miele. "Siamo fieri de tuo risultato campione del mondo - era stato il preludio dello sfogo -. Qui qualcuno non vede l'ora di riabbracciarti, spero che un giorno lo capirai". Il riferimento, come da lei stessa spiegato nei commenti in calce, era al figlio che Jacobs non andrebbe a trovare tanto spesso. La conferma anche nel 2016 quando Renata su Facebook scriveva: "La tragedia, il sentimento più brutto che una donna /madre può sentire è quello quando l'uomo con il quale ha fatto un figlio, con il quale ha pensato di passare il resto della sua vita ignora suo figlio, non cercandolo per settimane, senza un messaggio o una chiamata per chiedere come sta! Pur sapendo che il piccolo lo cerca, lo nomina e sente la sua mancanza..I bambini sono innocenti, non meritano questo!! Bho spiegatemi voi che ca***o di "uomo" è questo?!".

Una critica passata, che Renata sembra essersi lasciata alle spalle. Almeno in questi giorni di festa per Marcell, sempre sulla bocca di tutti come uomo più veloce al mondo. Jacobs ha infatti percorso i 100 metri in 9.80, nuovo record nazionale ed europeo. Per lui il futuro è roseo e sempre e comunque in Italia. E chissà se anche il figlio seguirà le orme del padre.

