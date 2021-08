Alex Zanardi, l'autore del video dello schianto durissimo contro Repubblica: "Mi tremano le mani, scandaloso"

07 agosto 2021 a

Dopo un anno e due mesi di indagini è stato pubblicao il video dell'incidente che ha visto coinvolto Alex Zanardi. Immagini forti che hanno fatto chiarezza su quanto davvero accaduto lo scorso 19 giugno in provincia di Siena e subito rimbalzate su tutti i quotidiani. In particolare Repubblica, il primo sito a rilanciarle. E contro il quotidiano diretto da Maurizio Molinari si scaglia Alessandro Maestrini, operatore video e autore del filmato che riprende l'incidente. A suo dire quelle scene non andavano pubblicate. "Questa volta mi trema la mano da quanto sono nervoso, perché stamattina è successa una cosa che ha dello scandaloso", inizia così lo sfogo di Maestrini su Facebbok. E ancora: "Ho dato il video alla procura di Siena che ha svolto le indagini perché lo ritenevo doveroso per giudicare il fatto in maniera corretta e non mi sono mai sognato di pubblicarlo perché avevo molte remore a guadagnare su una disgrazia del genere".

Ma la rabbia di Maestrini non finisce qui: "E stamattina cosa vedo? Il mio video pubblicato su La Repubblica e, cosa ancora più scandalosa, con il logo di Repubblica. Come dire 'queste sono immagini nostri". L'operatore a quel punto si scaglia contro il quotidiano: "No cari signori, quelle le ho girate io e se io non mi sono mai permesso di pubblicarle quelle immagini è perché siamo tutti giornalisti e c'è una deontologia da rispettare. Ok?".

L'autore del video racconta anche di avere inviato una pec a Repubblica per diffidarla: "Il giornalismo in Italia ha davvero bisogno di una regolata, questa è una cosa scandalosa". Nelle immagini si vede il pilota alla guida della sua handbike insieme ad altri tre ciclisti della staffetta Obiettivo Tricolore. Poi la curva stretta in cui si vede la handbike di Zanardi sbandare per poi ribaltarsi. Nella direzione opposta il tir che lo travolgerà. Immagini che fanno male, durissime. Un video che però ha portato a scagionare l'autista del camion, sollevato dalle responsabilità dalla procura.

