Giorgia Meloni Robocop col fez? La bassezza su Repubblica

Il menù? Quello di sempre: bandiere palestinesi, insulti al governo e a Giorgia Meloni e via discorrendo. Una sola "novità": un cartonato della stessa Meloni in versione Robocop e in testa il fez , il copricapo fascista. La protesta, nel dettaglio, era contro il dl Sicurezza.

Eppure, un dettaglio non possiamo fare a meno di notarlo. In sede di titolazione - già, alla foto dedicano anche un breve articolo -, ecco che il quotidiano scrive quanto segue: "La protesta sul dl sicurezza: La premier è Robocop". Nessun accenno al fez fascista, che per certo, era ciò che a Repubblica si voleva mostrare. Far vedere "la Meloni fascista". Senza fare una smorfia: tutto regolare, per loro. Soltanto nel breve pezzo si limitano a un cenno al "fez fascista" che campeggia sul cartonato. Un'operazione che, per quanto non stupisca, resta di basso cabotaggio.